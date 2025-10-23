Danas sunčano i toplo za ovo doba godine

Danas veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare, a tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

Najviša dnevna temperatura od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.
