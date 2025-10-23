Zelenski: Pojačati pritisak na Moskvu

Vesti online pre 12 minuta  |  Fonet (A. S.)
Zelenski: Pojačati pritisak na Moskvu

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da je veoma važno što su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvele nove energetske sankcije Rusiji, ali je ocenio da je potreban još jači pritisak na Moskvu kako bi se osigurao prekid vatre u Ukrajini.

Vašington je u sredu uveo sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama, dan pošto je propao plan o sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i šefa ruske države Vladimira Putina. Članice EU su danas zvanično prihvatile novi paket sankcija prema Moskvi, koji uključuje i zabranu uvoza ruskog tečnog gasa. U Briselu je Zelenski rekao novinarima da isključuje mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji. Zelenski se zahvalio Trampu na novim američkim sankcijama, uz
