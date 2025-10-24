Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Marko Djurica Studenti iz Novog Pazara pred Kosjerićem

Višemesečne studentske proteste u Srbiji, inicirane novosadskom tragedijom 1. novembra 2024, obeležila su i maratonska pešačenja po više desetina kilometara.

'Nogu su povukli' studenti Beogradskog univerziteta, koji su prvi pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada, krajem januara i početkom februara ove godine.

I na godišnjicu obeležavanja tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi, a još jedna devojka teško povređena, studenti iz raznih mesta u Srbiji ići će pešice do drugog najvećeg grada u zemlji.

Na putu ka Novom Sadu je već grupa iz Novog Pazara, koja je krenula na protestno pešačenje 16. oktobra.

Nedelju dana kasnije, 24. oktobra, iz ovog grada se uputila se još jedna grupa mladih.

Najavljeno je da će iz još nekih gradova, poput Beograda i Subotice, na komemorativni skup u Novom Sadu doći još nekoliko kolona.

Studenti iz Srbije, koji su pokrenuli proteste tražeći odgovornost za pad nadstrešnice, ali i odlučnu borbu protiv korupcije i uspostavljanje vladavine prava, vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara.

BBC na srpskom je pripremio interaktivnu mapu praćenja studentskih kolona ka Novom Sadu, koja će dnevno biti ažurirana.

Novopazarci: Pešačenje od 345 kilometara

REUTERS/Marko Djurica Studenti sede ispred zida na kojem su grafiti 'ustaše' i 'teroristi', kako ih predstavnici vlasti mesecima nazivaju, tvrdeći - bez dokaza - da su 'neprijatelji države'

Grupa studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) već nekoliko dana pešači do 343 kilometra udaljenog Novog Sada.

Akciju su nazvali „16 dana za 16 žrtava", aludirajući na to koliko će dugo pešačiti.

Plan je da dnevno prelaze između 20 i 25 kilometara, ali se može desiti i da neke dnevne rute iznose i po 30 kilometara, kažu.

Do sada su prošli Rašku, Ušću, Maglič, Kraljevo, Mrčajevce, a jednu noć su proveli u konaku manastiru Studenica.

Sledećeg jutra doručak im je u manastiru spremljen po muslimanskim običajima, objavili su studenti, uz zahvalnicu manastirskom bratstvu i arhiepiskopu žičkom Justinu.

U Čačku, u koji su stigli 21. oktobra, priređen im je veliki doček.

Šetaju kako bi „pokazali solidarnost, ali i skrenuli pažnju na ozbiljnu borbu sa režimom", koji studenti optužuju za korupciju.

Dok pešače, studenti iz Novog Pazara nemaju policijsku pratnju.

Pred ulazak u Kosjerić, gradić na zapadu Srbije, zaustavila ih je policija, pretresajući automobile koji ih prate.

U jednom od vozila, policija je pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Protiv vozača biće podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o oružju i municiji. Posle izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje, dodaje se.

Studenti su policijsko zaustavljanje nazvali „ciljanom uzurpacijom i usporavanjem".

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica Policija pretresa vozila u pratnji novopazarskih studenata ispred Kosjerića

REUTERS/Marko Djurica Doček studentima iz Novog Pazara u Kosjeriću

REUTERS/Marko Djurica

Iz Novog Pazara je 24. oktobra pešice ka Novom Sadu krenula još jedna grupa mladih okupljeni oko inicijative sandžačkog Centra za demokratiju.

BBC/Irfan Ličina

BBC/Irfan Ličina Razgovor sa policijom pred početak protestnog pešačenja

Pogibija 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, u novembru 2024, bila je okidač za antivladine proteste, koji su se omasovili kada su im se pridružili studenti fakulteta širom zemlje i mnogi njihovi profesori.

Upravo su razne platforme društvenih mreža bile jedan od stubova organizovanja mladih i širenja informacija i poruka.

Nikada ranije nije organizovan toliki studentski protest, odnosno blokade rada fakulteta, koje su potpuno paralisale visokoobrazovni sistem u zemlji, i prelile se i na veliki broj srednjih škola.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, normalan i samostalan rad pravosuđa, i stalno isticanje korupcije kao jedan od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

Potom su studenti izneli novi zahtev - da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore, što se do danas nije dogodilo.

