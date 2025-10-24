Policija pretresa kuću vozača kombija koji prati studente iz Novog Pazara

Vozaču kombija u pratnji studenata DUNP koji pešice idu do Novog Sada, koji je sinoć zaustavljen nadomak Kosjerića, trenutno policija pretresa kuću u Smederevskoj Palanci.

On je za N1 rekao da ga je o tome obavestila supruga. Navodi da ga to ni na koji način nije pokolebalo da nastavi da podržava studente i da će nastaviti put s njima. "Moja supruga je sama, a oni su došli da pretresaju kuću sa nalogom u kojem piše da postupaju po prijavi da ja u kući krijem neko naoružanje. Ja nikada naoružanje nisam imao, ni oružani list. Nikakvo oružje se u kući ne nalazi. Samo su iskoristili priliku, pošto ja pomažem studentima, a supruga je sama