Policija pretresa kuću vozača kombija koji prati studente iz Novog Pazara

Radio 021 pre 45 minuta  |  N1
Policija pretresa kuću vozača kombija koji prati studente iz Novog Pazara

Vozaču kombija u pratnji studenata DUNP koji pešice idu do Novog Sada, koji je sinoć zaustavljen nadomak Kosjerića, trenutno policija pretresa kuću u Smederevskoj Palanci.

On je za N1 rekao da ga je o tome obavestila supruga. Navodi da ga to ni na koji način nije pokolebalo da nastavi da podržava studente i da će nastaviti put s njima. "Moja supruga je sama, a oni su došli da pretresaju kuću sa nalogom u kojem piše da postupaju po prijavi da ja u kući krijem neko naoružanje. Ja nikada naoružanje nisam imao, ni oružani list. Nikakvo oružje se u kući ne nalazi. Samo su iskoristili priliku, pošto ja pomažem studentima, a supruga je sama
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

N1 Info pre 54 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo u 16.30h: Uoči 1. novembra

Gledajte UŽIVO Dan uživo u 16.30h: Uoči 1. novembra

N1 Info pre 54 minuta
„Pokazali smo da se Pazarci ničega ne plaše, a policijska brutalnost nam nije strana“: Studentkinja DUNP o problemima na putu…

„Pokazali smo da se Pazarci ničega ne plaše, a policijska brutalnost nam nije strana“: Studentkinja DUNP o problemima na putu

Nova pre 19 minuta
Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Novi magazin pre 39 minuta
Vozač koji prati studente DUNP: Policija pretresa moju kuću u Smederevskoj Palanci

Vozač koji prati studente DUNP: Policija pretresa moju kuću u Smederevskoj Palanci

N1 Info pre 1 sat
N1 Direktno u 20h: Korak po korak ka nadi?

N1 Direktno u 20h: Korak po korak ka nadi?

N1 Info pre 1 sat
Vozač koji prati studente iz Novog Pazara: Policija pretresa moju kuću u Smederevskoj Palanci

Vozač koji prati studente iz Novog Pazara: Policija pretresa moju kuću u Smederevskoj Palanci

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi SadKosjerić

Društvo, najnovije vesti »

Još 50 radnika u „Elradu“ ostaje bez posla

Još 50 radnika u „Elradu“ ostaje bez posla

Mašina pre 35 minuta
Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

N1 Info pre 54 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo u 16.30h: Uoči 1. novembra

Gledajte UŽIVO Dan uživo u 16.30h: Uoči 1. novembra

N1 Info pre 54 minuta
Studenti dve nedelje čekaju odgovor Grada Inđije za smeštaj, kažu da će spavati napolju ako im ga vlast ne obezbedi

Studenti dve nedelje čekaju odgovor Grada Inđije za smeštaj, kažu da će spavati napolju ako im ga vlast ne obezbedi

N1 Info pre 29 minuta
Macut i Vuk Stanković sa predstavnicima UB u "prijateljskoj diskusiji" o novoj akademskoj godini

Macut i Vuk Stanković sa predstavnicima UB u "prijateljskoj diskusiji" o novoj akademskoj godini

N1 Info pre 15 minuta