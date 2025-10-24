Štafetno pešačenje Novopazaraca do Novog Sada: Obezbeđena policijska pratnja kolone, večeras stižu u Ušće

N1 Info pre 26 minuta  |  N1 Beograd
Štafetno pešačenje Novopazaraca do Novog Sada: Obezbeđena policijska pratnja kolone, večeras stižu u Ušće

Grupa Novopazaraca, okupljenih oko Sandžačkog centra za demokratiju, krenula je jutros u štafetno pešačenje do Novog Sada, kako bi u tom gradu 1. novembra odali poštu žrtvama pada renovirane nadstrešnice Železničke stanice.

Oni danas, podeljeni u tri ekipe po pet članova, idu do Ušća. Reporter N1 koji prati ovu kolonu javlja da se šetači nalaze u dolini Ibra i da ih 12 kilometara deli do današnjeg krajnjeg cilja a to je - Ušće. Plan je da preko Kraljeva i Kragujevca stignu do Beograda, a nakon toga i do Novog Sada. Student Državnog univerziteta u Novom Pazaru Adnan Alić kaže da na ovom putu prikupljaju i humanitarnu pomoć za Palestince iz Gaze. Naglašava i da je prva tura njegovih
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dan uživo u 16.30h: Uoči 1. novembra

Dan uživo u 16.30h: Uoči 1. novembra

N1 Info pre 52 minuta
Šumadijsko srce kuca za Pazar: Kragujevački zborovi građana spremaju doček studentima koji pešače do Novog Sada

Šumadijsko srce kuca za Pazar: Kragujevački zborovi građana spremaju doček studentima koji pešače do Novog Sada

Danas pre 1 sat
„Pokazali smo da se Pazarci ničega ne plaše, a policijska brutalnost nam nije strana“: Studentkinja DUNP o problemima na putu…

„Pokazali smo da se Pazarci ničega ne plaše, a policijska brutalnost nam nije strana“: Studentkinja DUNP o problemima na putu

Nova pre 1 sat
Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Novi magazin pre 2 sata
Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

Studentkinja DUNP: Policijska brutalnost nam nije strana, juče smo pokazali da se Pazarci ničega ne plaše

N1 Info pre 2 sata
Policija pretresa kuću vozača kombija koji prati studente iz Novog Pazara

Policija pretresa kuću vozača kombija koji prati studente iz Novog Pazara

Radio 021 pre 2 sata
Vozač koji prati studente DUNP: Policija pretresa moju kuću u Smederevskoj Palanci

Vozač koji prati studente DUNP: Policija pretresa moju kuću u Smederevskoj Palanci

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi SadKraljevoKragujevacGaza

Društvo, najnovije vesti »

„Halo Bing! Kako brat? Slušaj, imam jednu skelu…“: Da li je njeno iznajmljivanje za zgradu RFZO u Nišu koštalo više od 1,5…

„Halo Bing! Kako brat? Slušaj, imam jednu skelu…“: Da li je njeno iznajmljivanje za zgradu RFZO u Nišu koštalo više od 1,5 miliona evra i ko je platio?

Danas pre 17 minuta
Ćulibrk: Kako je moguće da je čovek sa flašama benzina i pištoljem u džepu lagano ušetao u Ćacilend?

Ćulibrk: Kako je moguće da je čovek sa flašama benzina i pištoljem u džepu lagano ušetao u Ćacilend?

Danas pre 7 minuta
U kojim evropskim zemljama se ljudi osećaju najmanje sigurno: Odgovor će mnoge iznenaditi

U kojim evropskim zemljama se ljudi osećaju najmanje sigurno: Odgovor će mnoge iznenaditi

Danas pre 21 minuta
Novopazarski studenti koji pešače ka Novom Sadu dobili policijsku pratnju

Novopazarski studenti koji pešače ka Novom Sadu dobili policijsku pratnju

Danas pre 31 minuta
Održan skup podrške migrantima na Slaviji, protest „Narodnih patrola“ otkazan

Održan skup podrške migrantima na Slaviji, protest „Narodnih patrola“ otkazan

Danas pre 1 sat