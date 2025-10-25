Milatović dodelio posthumno Orden Crnogorske velike zvezde, mitropolitu Amfilohiju: Ostavio je neizbrisiv trag

Predsednik države Jakov Milatović dodelio je posthumno Orden Crnogorske velike zvezde, najviše državno priznanje koje Crna Gora može dodeliti svom državljaninu, mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju.

Milatović je odlikovao blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija za njegov ogroman doprinos u jačanju međunarodnog ugleda države, kao i u očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira i oblikovanju jednog od najvažnijih poglavlja crnogorske savremene istorije, saopšteno je iz Kabineta predsednika. "Danas se sećamo čoveka koji je ostavio dubok, neizbrisiv trag u istoriji naše zemlje. Čoveka čiji glas, snaga i mudrost i danas odjekuju među nama - mitropolita
