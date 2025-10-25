Milatović dodelio posthumno Orden Crnogorske velike zvezde, mitropolitu Amfilohiju: Ostavio je neizbrisiv trag
Blic pre 13 minuta
Predsednik države Jakov Milatović dodelio je posthumno Orden Crnogorske velike zvezde, najviše državno priznanje koje Crna Gora može dodeliti svom državljaninu, mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju.
Milatović je odlikovao blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija za njegov ogroman doprinos u jačanju međunarodnog ugleda države, kao i u očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira i oblikovanju jednog od najvažnijih poglavlja crnogorske savremene istorije, saopšteno je iz Kabineta predsednika. "Danas se sećamo čoveka koji je ostavio dubok, neizbrisiv trag u istoriji naše zemlje. Čoveka čiji glas, snaga i mudrost i danas odjekuju među nama - mitropolita