Milatović posthumno odlikovao mitropolita Amfilohija

Predsednik države Jakov Milatović dodelio je danas posthumno orden Crnogorske velike zvijezde, najviše državno priznanje koje Crna Gora može dodeliti svom državljaninu, mitropolitu crnogorsko- primorskom Amfilohiju i pored oštrog protivljenja dela javnosti.

Kako se navodi u saopštenju, orden mu je dodeljen za njegov ogroman doprinos u jačanju međunarodnog ugleda države, kao i u očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira i oblikovanju jednog od najvažnijih poglavlja savremene istorije. Kako se dodaje, Milatović je poručio da se danas sećaju čovjeka koji je ostavio dubok, neizbrisiv trag u istoriji zemlje. Amfilohije je bio više od crkvenog velikodostojnika, poručio je Milatović. On je kazao da je mitropolit