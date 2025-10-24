Šumadijsko srce kuca za Pazar: Kragujevački zborovi građana spremaju doček studentima koji pešače do Novog Sada

Zborovi građana Kragujevca organizuju doček grupi Novopazaraca koji su danas peške krenuli za Novi Sad.

Na tom putu preko Ušća, Kraljeva, Kragujevca i Mladenovca oni će se u Beogradu priključiti studentima i građanima koji će pešačiti do Novog Sada na skup 1. novembra. „Danas je iz Novog Pazara krenula još jedna grupa hrabrih studenata koji će štafetno pešačiti do Novog Sada. Na svom putu slobode, u nedelju 26. oktobra, doćiće i u naš Kragujevac! Hajde da ih dočekamo kako dolikuje!”, navodi se u pozivu kragujevačkih zborova građana koji se deli na viber grupama i