"Studenti za Pazar uradili više nego bilo ko, sada se gleda drugim očima": Grupa koja štafetno pešači stigla u Ušće

Grupa Novopazaraca, okupljenih oko Sandžačkog centra za demokratiju, krenula je jutros u štafetno pešačenje do Novog Sada, kako bi u tom gradu 1. novembra odali poštu žrtvama pada renovirane nadstrešnice Železničke stanice.

Današnji cilj bio je Ušće, a sutra nastavljaju put ka Kraljevu. Građani koji su krenuli iz Pazara, podeljeni u tri ekipe po pet članova, stigli su do Ušća, javlja reporter N1. Grupu čine studenti iz Novog Pazara, Beograda, Kragujevca i Kosovske Mitrovice, a podršku im pružaju i članovi Zbora Novi Pazar. Njih 15 ide u tri grupe od po petoro, a svakog dana, svaka grupa prelaziće po 20 kilometara, što znači da će dnevno prelaziti oko 60 kilometara. Plan je da preko