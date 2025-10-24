Trojica aktivista PSG puštena iz pritvora

Beta pre 2 sata

Aktivisti Pokreta slobodnih građana (PSG) Mladen Cvijetić, Davor Stefanović i Srđan Đurić pušteni su iz pritvora, objavio je poslanik te stranke u Skupštini AP Vojvodine Radivoje Jovović.

On je na Fejsbuku napisao da će se njih trojica u postupku za rušenje ustavnog poretka braniti sa slobode.

"Dobrodošli na slobodu, dobrodošli nazad u borbu, drugovi", naveo je Jovović uz fotografije trojice aktivista.

I aktivistkinja PSG Marija Vasić objavila je tu vest uz poruku "Pušteni!!! Pobeda".

Cvijetić, Đurić i Stefanović uhapšeni su zajedno sa aktivistima PSG Marijom Vasić i Ladom Jovovićem, kao i aktivistom studentske organzacije STAV Lazarom Dinićem u martu i od tada su bili u zatvorskom i kućnom pritvoru.

Vasić, Dinić i Jovović se brane sa slobode od 15. oktobra, kada im je ukinut kućni pritvor.

Suđenje im je zakazano za 24. novembar u 9.30 u novosadskom sudu.

Svi oni se terete za krivično delo pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa pozivanjem na nasilnu promenu ustavnog uređenja, na osnovu, kako tvrde njihovi branioci, nelegalno prisluškivanih razgovora.

Ostalih šestoro, četvoro studenata članova organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) Mila Pajić, Branislav Đorđević, Anja Pitulić i Jovan Dražić, kao i dvoje aktivista Doroteja Antić i Dejan Bagarić i dalje su u izgnanstvu van zemlje.

Hapšenja i politički progon 12 novosadskih studenata i političkih aktivista koji su pokrenuli talas protesta u Srbiji usledila su nakon objavljivanja audio-snimka, za koji su državni zvaničnici naveli da je nastao na sastanku 12. marta u prostorijama PSG u Novom Sadu.

Taj snimak su u javnost plasirali režimski tabloidni mediji poput TV Pink, Informer, Prva, Studio B i Happy TV.

(Beta, 24.10.2025)