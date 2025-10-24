Ukinut kućni pritvor zastavniku u penziji Vidanu Koljajiću privedenom pred Vidovdanski protest

Kućni pritvor ukinut je danas zastavniku u penziji Vidanu Koljajiću i Aleksandru I, a koji su privedeni uoči velikog Vidovdanskog protesta u Beogradu.

Oni su privedeni jer su navodno planirali nasilnu promenu ustavnog poretka. Oni su privedeni zajedno sa Novicom Antićem, nekadašnjim predsednikom Vojnog sindikata Srbije (VSS) i čovek koji godinama unazad ukazuje na brojne nepravilnosti i zloupotrebe u Vojsci Srbije, kao i sa opozicionim političarom Ivanom Matovićem, zatim Brankom Momčilovićem i Srđanom Gajovićem, prenosi Nova. Vest o ukidanju kućnog pritvora Koljajiću i Aleksandru I. za Nova.rs je potvrdio advokat