Ukinut kućni pritvor zastavniku u penziji Vidanu Koljajiću privedenom pred Vidovdanski protest

Danas pre 4 sati  |  Nova
Kućni pritvor ukinut je danas zastavniku u penziji Vidanu Koljajiću i Aleksandru I, a koji su privedeni uoči velikog Vidovdanskog protesta u Beogradu.

Oni su privedeni jer su navodno planirali nasilnu promenu ustavnog poretka. Oni su privedeni zajedno sa Novicom Antićem, nekadašnjim predsednikom Vojnog sindikata Srbije (VSS) i čovek koji godinama unazad ukazuje na brojne nepravilnosti i zloupotrebe u Vojsci Srbije, kao i sa opozicionim političarom Ivanom Matovićem, zatim Brankom Momčilovićem i Srđanom Gajovićem, prenosi Nova. Vest o ukidanju kućnog pritvora Koljajiću i Aleksandru I. za Nova.rs je potvrdio advokat
Aktivisti PSG pušteni iz pritvora, suđenje zakazano za 24. novembar

Nedeljnik pre 4 sati
Danas: Mladenu Cvijetiću, Srđanu Đuriću i Davoru Stefanoviću iz PSG-a ukinut kućni pritvor

N1 Info pre 5 sati
Trojica aktivista PSG puštena iz pritvora

Beta pre 5 sati
Još trojica članova PSG-a puštena da se brane sa slobode

Radio 021 pre 6 sati
Ukinut kućni pritvor Mladenu Cvijetiću, Srđanu Đuriću i Davoru Stefanoviću iz Pokreta slobodnih građana (PSG)

Nova pre 6 sati
Davor Stefanović, Mladen Cvijetić i Srđan Đurić pušteni da se brane sa slobode

Moj Novi Sad pre 5 sati
Advokat: I preostalo troje novosadskih aktivista optuženih za rušenje ustavnog poretka pušteno da se brani sa slobode

NIN pre 5 sati
SIGNALI - Boljević: Moguće je prenošenje mRNK metodologije ruske vakcine protiv raka u Torlak do kraja sledeće godine

RTV pre 30 minuta
Niz nesreća u Novom Sadu zbog pljuskova: Potpuni haos u saobraćaju (Foto)

Mondo pre 19 minuta
Kolaps u Novom Sadu usled kiše: Nekoliko saobraćajki tokom večeri, srećom nema teže povređenih! Vozačima se savetuje oprez…

Kurir pre 34 minuta
(Foto) Pala kiša, kolaps u saobraćaju! Nezgode na više lokacija u Novom Sadu Srećom, učesnici su samo lakše povređeni

Dnevnik pre 50 minuta
Počela Futoška Kupusijada, u subotu glavni program

NoviSad.com pre 2 sata