Američka vojska šalje nosač aviona u južnoameričke vode: Sukobi eskaliraju, Pentagon objavio nove poteze: Hegset naredio raspoređivanje brodova

Američka vojska šalje nosač aviona u vode kod Južne Amerike, u najnovijoj eskalaciji i gomilanju vojnih snaga u regionu, objavio je u petak Pentagon.

Američka vojska šalje nosač aviona u vode kod Južne Amerike, u najnovijoj eskalaciji i gomilanju vojnih snaga u regionu, objavio je u petak Pentagon.

- Ministar odbrane Pit Hegset naredio je da se američki brod "Džerald R. Ford" i njegova udarna grupa rasporede u Južnu komandu SAD kako bi "ojačali kapacitete SAD za otkrivanje, praćenje i ometanje nezakonitih aktera i aktivnosti koje ugrožavaju bezbednost i prosperitet Sjedinjenih Država - rekao je portparol Pentagona Šon Parnel u objavi na društvenim mrežama. - Američka vojska je izvela svoj deseti napad na brod za koji se sumnja da švercuje drogu - rekao je
