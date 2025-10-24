Mup: Policija iz vozila u pratnji studenata koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada zaplenila biber sprej i teleskopsku palicu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Kosjerić, danas oko 19.05 časova, zaustavili su i izvršili pregled vozila marke "Opel Zafira“ kojim je na državnom putu kod sela Bjeloperica u opštini Kosjerić, upravljao Z. M. (51), a koje se kretalo u pratnji studenata iz Novog Pazara.

Policija je prilikom pregleda vozila, pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, dok će protiv vozača biti podneeta odgovarajuća prekršajna prijava iz Zakona o oružju i municiji. Nakon izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje.