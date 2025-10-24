Mup: Policija iz vozila u pratnji studenata koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada zaplenila biber sprej i teleskopsku palicu

Blic pre 7 sati
Mup: Policija iz vozila u pratnji studenata koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada zaplenila biber sprej i teleskopsku…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Kosjerić, danas oko 19.05 časova, zaustavili su i izvršili pregled vozila marke "Opel Zafira“ kojim je na državnom putu kod sela Bjeloperica u opštini Kosjerić, upravljao Z. M. (51), a koje se kretalo u pratnji studenata iz Novog Pazara.

Policija je prilikom pregleda vozila, pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, dok će protiv vozača biti podneeta odgovarajuća prekršajna prijava iz Zakona o oružju i municiji. Nakon izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP se oglasio o zaustavljanju vozila koje je pratilo studente iz Novog Pazara

MUP se oglasio o zaustavljanju vozila koje je pratilo studente iz Novog Pazara

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarOpelNovi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPKosjerićOpel Zafira

Politika, najnovije vesti »

Vučić se sastaje sa ministrom finansija Azerbejdžana

Vučić se sastaje sa ministrom finansija Azerbejdžana

RTV pre 0 minuta
"Putin i Tramp žele da naprave drugačiju kartu sveta": Vučić: Između SAD i Rusije su ostala samo dva sporna pitanja

"Putin i Tramp žele da naprave drugačiju kartu sveta": Vučić: Između SAD i Rusije su ostala samo dva sporna pitanja

Blic pre 2 sata
Brnabić sa Fajerabendom: Bilateralni odnosi Srbije i Nemačke tradicionalno dobro razvijeni (foto)

Brnabić sa Fajerabendom: Bilateralni odnosi Srbije i Nemačke tradicionalno dobro razvijeni (foto)

Blic pre 4 sati
Uhapšen osumnjičeni zbog ispisivanja grafita: Osuđen na 10 dana zatvora i zabranu ulaska u Crnu Goru

Uhapšen osumnjičeni zbog ispisivanja grafita: Osuđen na 10 dana zatvora i zabranu ulaska u Crnu Goru

Blic pre 3 sata
Meka moć i kremaljska tvrda stolica

Meka moć i kremaljska tvrda stolica

Radar pre 4 sati