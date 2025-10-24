Opraštamo se od miholjskog leta: Pljuskovi sve do utorka, temperatura pada: Ovo je prognoza RHMZ za naredne dane

Posle toplih dana sa temperaturama preko 20 stepeni, stiže pravo jesenje vreme sa pljuskovima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje padavine već tokom večeri.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima večeras će prema najavama RHMZ zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Tokom noći ka petku, proširiće se i na ostale delove Srbije, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni. U petak ujutru očekuje se prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama. Tokom dana biće promenljivo i