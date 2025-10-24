Opraštamo se od miholjskog leta: Pljuskovi sve do utorka, temperatura pada: Ovo je prognoza RHMZ za naredne dane
Blic pre 3 sata
Posle toplih dana sa temperaturama preko 20 stepeni, stiže pravo jesenje vreme sa pljuskovima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje padavine već tokom večeri.
Naoblačenje sa kišom i pljuskovima večeras će prema najavama RHMZ zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Tokom noći ka petku, proširiće se i na ostale delove Srbije, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni. U petak ujutru očekuje se prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama. Tokom dana biće promenljivo i