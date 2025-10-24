Nebo se otvara nad Srbijom Upravo je izdato upozorenje, ovde se očekuju pljuskovi

Srbiju je zahvatilo naglo zahlađenje, a današnje temperature niže su i do 10 stepeni u odnosu na jučerašnji dan

Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, u večernjim satima i tokom noći očekuje se promenljivo vreme. U zapadnim, severnim i centralnim delovima zemlje stiže prolazno naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i ponegde grmljavinom, dok će u drugom delu noći oblaci zahvatiti i istočne krajeve. Na jugu Srbije zadržaće se malo do umereno oblačno vreme. Vetar će biti uglavnom slab, a na severu i jugu povremeno umeren, pretežno zapadni i jugozapadni.