(Mape) večeras nova tura kiše, a u nedelju potop! Stiže i novi talas zahlađenja, evo kada će se vreme smiriti i da li nam se vraća sunce

Blic pre 2 sata
(Mape) večeras nova tura kiše, a u nedelju potop! Stiže i novi talas zahlađenja, evo kada će se vreme smiriti i da li nam se…

Meteorolozi su za večeras najavili novu turu padavina koja će biti samo uvertira u pravi vremenski preokret jer nas očekuje buran vikend, naročito u nedelju, kada se pored obilnih padavina, prognozira i osetno zahlađenje. Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da će narednih dana biti promenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove.

- U četvrtak posle podne i uveče stiže još jedan padavinski sistem preko severnih i zapadnih delova regiona i će se premeštati dalje na istok donoseći kišu ili pljuskove. Vetar posle podne severozapadni, a uveče u slabljenju i okretanju na južni smer. Prvog dana vikenda, u subotu, biće umereno oblačno sa temperaturama oko proseka. Od sredine dana, a posebno posle podne i uveče sa približavanjem novog, hladnog fronta i razvijanjem slabog sekundarnog ciklona nad
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Spremite se za košavu Novembar donosi veći broj vetrovitih dana i dosta kiše, a evo šta detaljna vremenska prognoza najavljuje…

Spremite se za košavu Novembar donosi veći broj vetrovitih dana i dosta kiše, a evo šta detaljna vremenska prognoza najavljuje kada je reč o temperaturama

Dnevnik pre 52 minuta
Detaljna vremenska prognoza za novembar: Meteorolog Sovilj nam je otkrio da će Beograd biti na udaru košave

Detaljna vremenska prognoza za novembar: Meteorolog Sovilj nam je otkrio da će Beograd biti na udaru košave

Mondo pre 56 minuta
(Video) Pljušti na severu Vojvodine! Auto-put pod vodom! Pogledajte snimak jakog nevremena kod Bačke Topole

(Video) Pljušti na severu Vojvodine! Auto-put pod vodom! Pogledajte snimak jakog nevremena kod Bačke Topole

Dnevnik pre 1 sat
Nebo se otvara nad Srbijom Upravo je izdato upozorenje, ovde se očekuju pljuskovi

Nebo se otvara nad Srbijom Upravo je izdato upozorenje, ovde se očekuju pljuskovi

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza 25. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 25. oktobar 2025.

RTS pre 2 sata
Obilni pljuskovi u Srbiji, pašće i do 60mm kiše: Meteorolog Ristić najavljuje potop, poznato kada počinje

Obilni pljuskovi u Srbiji, pašće i do 60mm kiše: Meteorolog Ristić najavljuje potop, poznato kada počinje

Mondo pre 2 sata
Zahlađenje protutnjalo Srbijom: Temperatura pala naglo, RHMZ najavio šta nas očekuje tokom noći

Zahlađenje protutnjalo Srbijom: Temperatura pala naglo, RHMZ najavio šta nas očekuje tokom noći

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 84. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 84. kolu?

Danas pre 42 minuta
U Beogradu osnovan kvir zbor: Forum za zajedničke stavove i mrežu podrške

U Beogradu osnovan kvir zbor: Forum za zajedničke stavove i mrežu podrške

Danas pre 52 minuta
Niški zborovi sutra organizuju pripremnu šetnju za Novi Sad a studenti bazar u parku

Niški zborovi sutra organizuju pripremnu šetnju za Novi Sad a studenti bazar u parku

Danas pre 58 minuta
Brnabić: Skandalozno je da se određena medijska udruženja mešaju u izbor članova saveta REM-a

Brnabić: Skandalozno je da se određena medijska udruženja mešaju u izbor članova saveta REM-a

Danas pre 18 minuta
Uhapšen osumnjičeni zbog krađe i pucnjave na kuću u Barajevu

Uhapšen osumnjičeni zbog krađe i pucnjave na kuću u Barajevu

Danas pre 12 minuta