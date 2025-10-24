(Mape) večeras nova tura kiše, a u nedelju potop! Stiže i novi talas zahlađenja, evo kada će se vreme smiriti i da li nam se vraća sunce

Meteorolozi su za večeras najavili novu turu padavina koja će biti samo uvertira u pravi vremenski preokret jer nas očekuje buran vikend, naročito u nedelju, kada se pored obilnih padavina, prognozira i osetno zahlađenje. Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da će narednih dana biti promenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove.

- U četvrtak posle podne i uveče stiže još jedan padavinski sistem preko severnih i zapadnih delova regiona i će se premeštati dalje na istok donoseći kišu ili pljuskove. Vetar posle podne severozapadni, a uveče u slabljenju i okretanju na južni smer. Prvog dana vikenda, u subotu, biće umereno oblačno sa temperaturama oko proseka. Od sredine dana, a posebno posle podne i uveče sa približavanjem novog, hladnog fronta i razvijanjem slabog sekundarnog ciklona nad