Novopazarski studenti stigli na Divčibare (VIDEO)

Studenti koji devet dana pešače iz Novog Pazara ka Novom Sadu večeras su stigli na Divčibare, gde im je priređen doček, a sutra nastavljaju put ka Valjevu.

Govoreći o vozaču kombija kome policija pretresa kuću, studentkinja Emina Spahić navodi za N1 da je sigurna da se to desilo jer je išao kao njihova pratnja. „Jedino što nas dotiče je upravo to vezano za vozača, ono juče nas nije dotaklo i mislim da se vidi da je strah prešao na drugu stranu“, kazala je. Podsećamo, studente je prethodne večeri na oko osam kilometara od Kosjerića zaustavila policija kako bi pretresla kombi koji ih je pratio i prevozio stvari. Student