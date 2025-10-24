Podignuta kišna zavesa! Pljuštaće danima, a sledi jače zahlađenje! Rhmz aktivirao alarme: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend i početak nedelje

Posle kišne noći, u petak ujutru očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlјe. Tokom dana promenlјivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim plјuskovima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će od subote do utorka biti promenjivo sa čestom kišom i pljuskova, za nedelju posle podne, u noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne uključen je prvi stepen upozorenja zbog lokalno veće količine padavine.

U petak će duvati slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Na snazi je “žuti” meteoalarm zbog kiše sa količinom padavina većom od 20 l/m² za 12 sati. Zbog ove potencijalno opasne pojave moguće je: U Beogradu su mogući pljuskovi. Najniža temperatura 13 stepeni, najviša 17 stepeni. Prvog dana vikenda, u subotu, biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a samo će pre podne na severu
