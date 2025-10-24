Politico: Tramp je uradio ono što je Evropa izbegavala! "Kraj za rusku naftu u EU"

Blic pre 3 sata
Politico: Tramp je uradio ono što je Evropa izbegavala! "Kraj za rusku naftu u EU"

Američki predsednik Donald Tramp iznenadio je svet najavom „ogromnih“ novih sankcija protiv najvećih ruskih naftnih kompanija - državnog Rosnjefta i privatnog Lukoila. To su prve američke sankcije Moskvi otkako je Tramp preuzeo dužnost u januaru, a cilj im je, prema ocenama analitičara, da pomognu Evropskoj uniji da trajno izbaci rusku naftu sa evropskog tržišta, piše Politico.

Detalji novih mera još se razrađuju, ali sankcije bi mogle naterati Rosnjeft i Lukoil da prodaju imovinu i obustave preostalu isporuku nafte ka Evropi. „Ovo je značajan korak koji će primorati evropske zemlje i kompanije da preispitaju svoje energetske aranžmane s Rusijom“, ocenila je Kimberly Donovan iz američkog think-tanka Atlantic Council. Trampov potez usledio je nakon što je ranije oštro kritikovao Evropu zbog, kako je rekao, „neoprostivog“ nastavka kupovine
