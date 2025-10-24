Rat koji zarađuje milijarde Dmitrijev razotkrio ko zapravo gura sukob u Ukrajini

Alo pre 9 minuta
Rat koji zarađuje milijarde Dmitrijev razotkrio ko zapravo gura sukob u Ukrajini

Oni koji pozivaju na nastavak sukoba u Ukrajini imaju veze sa vojnim ugovorima i ekonomskim interesima vrednim milijarde dolara, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom

„Postoje ljudi koji kažu da žele rat jer imaju veze sa vojnim izvođačima radova, milijarde dolara ekonomskih interesa i tako dalje“, rekao je u intervjuu sa novinarkom Larom Logan. Dmitrijev je dodao da postoji i mnogo onih koji su pogrešno informisani i ne razumeju prave interese Rusije. BONUS VIDEO
Ključne reči

LoganUkrajinaRusijaDolar

