Stiže nova tura padavina: Najnovije oglašavanje RHMZ: Od vikenda kreće haos, temperatura pada, popaljeni meteoalarmi

Građani Srbije imaju još malo vremena da uživaju u sunčanim intervalima, jer nas vrlo uskoro očekuje nove tura kiše! Prema najnovijoj najavi RHMZ, kasnije popodne i uveče padavine će zahvatiti severne, zapadne i centralne delove zemlje.

Od jutros se oseća da je temperatura značajno niža u odnosu na jučerašnji, gotovo prolećni dan, a prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ), do kraja dana će preovladavati promenljivo i svežije vreme. - Pre podne u severnim, zapadnim i centralnim krajevima ponegde slaba kratkotrajna kiša, a na istoku zemlјe prestanak padavina. Vetar pre podne umeren i jak, od sredine dana u slablјenju. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni - dodaju iz RHMZ.