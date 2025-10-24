Stiže nova tura padavina: Najnovije oglašavanje RHMZ: Od vikenda kreće haos, temperatura pada, popaljeni meteoalarmi

Blic pre 2 sata
Stiže nova tura padavina: Najnovije oglašavanje RHMZ: Od vikenda kreće haos, temperatura pada, popaljeni meteoalarmi

Građani Srbije imaju još malo vremena da uživaju u sunčanim intervalima, jer nas vrlo uskoro očekuje nove tura kiše! Prema najnovijoj najavi RHMZ, kasnije popodne i uveče padavine će zahvatiti severne, zapadne i centralne delove zemlje.

Od jutros se oseća da je temperatura značajno niža u odnosu na jučerašnji, gotovo prolećni dan, a prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ), do kraja dana će preovladavati promenljivo i svežije vreme. - Pre podne u severnim, zapadnim i centralnim krajevima ponegde slaba kratkotrajna kiša, a na istoku zemlјe prestanak padavina. Vetar pre podne umeren i jak, od sredine dana u slablјenju. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni - dodaju iz RHMZ.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Stiže zahlađenje, ali biće još lepih dana

Stiže zahlađenje, ali biće još lepih dana

Ozon press pre 46 minuta
Subota u Novom Sadu oblačna i toplija, a od nedelje zahlađenje i kiša

Subota u Novom Sadu oblačna i toplija, a od nedelje zahlađenje i kiša

Radio 021 pre 1 sat
Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar: Oblačno, mestimično s kišom

Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar: Oblačno, mestimično s kišom

Novi magazin pre 1 sat
Velika promena vremena! Posle 26 stepeni stiže hladan talas, a onda i sneg - poznato gde će prvo zavejati

Velika promena vremena! Posle 26 stepeni stiže hladan talas, a onda i sneg - poznato gde će prvo zavejati

Alo pre 2 sata
Stiže nova tura pljuskova! Popaljeni meteoalarmi, od vikenda kreće haos (foto)

Stiže nova tura pljuskova! Popaljeni meteoalarmi, od vikenda kreće haos (foto)

Alo pre 2 sata
Od ovog dana stabilizacija vremena: Oglasio se RHMZ, poznato kakav vikend je pred nama

Od ovog dana stabilizacija vremena: Oglasio se RHMZ, poznato kakav vikend je pred nama

Telegraf pre 2 sata
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 24. do 26. oktobra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 24. do 26. oktobra)

Pressek pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

RTS raspisao konkurs za novog generalnog direktora

RTS raspisao konkurs za novog generalnog direktora

Mašina pre 48 minuta
Bez kvoruma na sednici Nastavničkog veća Jovine gimnazije, profesori očekuju ostavku direktora

Bez kvoruma na sednici Nastavničkog veća Jovine gimnazije, profesori očekuju ostavku direktora

N1 Info pre 10 minuta
Tramp pomilovao osnivača najveće svetske kriptoberze

Tramp pomilovao osnivača najveće svetske kriptoberze

N1 Info pre 51 minuta
Evropska unija i Srbija prelaze na zimsko računanje vremena 26. oktobra 2025

Evropska unija i Srbija prelaze na zimsko računanje vremena 26. oktobra 2025

Naslovi.ai pre 2 minuta
Kragujevčani u nedelju dočekuju studente iz Novog Pazara

Kragujevčani u nedelju dočekuju studente iz Novog Pazara

N1 Info pre 5 minuta