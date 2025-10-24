Ela al-Šamahi o BBC seriji Čovek: ‘Da razumemo ko smo i odakle potičemo’

Panta rei – sve teče. Ova starogrčka filozofska fraza, koja označava da je sve u večitom pokretu i podložno promeni, dobro opisuje ljudsku vrstu i njenu istoriju, ali i karijeru britanske naučnice Ale al-Šamahi, nadimka Ela. Kada je sa 18 godina kao muslimanska misionarka, upisala Londonski univerzitetski koledž, želela je da „opovrgne Darvinovu teoriju“ evolucije. Nekoliko decenija kasnije, kao evoluciona biološkinja, vodi dokumentarnu BBC emisiju Čovek ( Human)