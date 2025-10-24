Građanin EU godišnje proizvede oko 35 kilograma plastičnog otpada: Tri zemlje prednjače po reciklaži

Skoro 80 miliona tona ambalažnog otpada proizvede se godišnje u Evropskoj uniji.

Prema podacima Eurostata za 2023. godinu to je 177,8 kilograma otpada po stanovniku, što je za skoro devet kilograma manje nego godinu dana ranije, ali i 21 kilogram više nego pre deset godina. Od ukupnog proizvedenog ambalažnog otpada 40,4 odsto je papir i karton, 19,8 odsto plastika, staklo čini 18,8 odsto, drvo 15,8 odsto, metal 4,9 odsto, dok na ostalu ambalažu ide 0,2 odsto. Od ukupne količine ambalažnog otpada koju proizvede svaki građanin EU, 35,3 kilograma