Crno-beli brane neosvojivu tvrđavu – Pariz u areni Partizan dočekuje prošlogodišnju senzaciju Evrolige.

Hot sport pre 2 sata
Evroliga se i danas igra u Beogradu, a večeras od 20.30 časova Partizan dočekuje ekipu Pariza u okviru 6. kola elitnog takmičenja.

Crno-beli su sezonu otvorili sa tri pobede u pet utakmica, ali sada pred sobom imaju novi izazov, jer je protivnik tim koji igra najbržu košarku u Evropi i koji je već pokazao da može da iznenadi svakoga. Ekipa Željka Obradovića i dalje traži pravi ritam, ali rezultati pokazuju da Partizan zna kako da pobeđuje, čak i kada ne igra perfektno. Pobede protiv Armanija, Efesa i Baskonije su došle posle neizvesnih završnica, ali su potvrdile da Crno-beli imaju karakter i
