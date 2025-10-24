Na vašoj četkici za zube bujaju bakterije – vreme je da je promenite

Južne vesti pre 1 sat
Getty Images Bakterije iz vaše ve-ce šolje, virus herpesa i kvasci koji izazivaju gljivične infekcije mogu da se razmnožavaju na vašim četkicama za zube.

Ali postoje načini da održavate četkicu malo čistijom. Vaša četkica za zube je odvratni minijaturni ekosistem. Njene olinjale čekinje čine suvo šiblje koje je svakog dana privremeno poplavljeno pretvarajući se u močvaru punu hranljivih sastojaka. Među tim šipražjem od visokih plastičnih stabljika bujaju milioni organizama. U ovom trenutku je vaša četkica za zube dom za od 1 do 12 miliona bakterija i gljivica koje pripadaju stotinama različitih vrsta, zajedno sa
