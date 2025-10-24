"Loše smo otvorili, previše solirali..." Obradović kritikuje posle pobede nad Baskonijom: Moraćemo da analiziramo ovaj meč

Kurir pre 5 sati
"Loše smo otvorili, previše solirali..." Obradović kritikuje posle pobede nad Baskonijom: Moraćemo da analiziramo ovaj meč

"Mislim da je glupo potrošena energija (u prvom poluvremenu).

Prethodne utakmice su nas dovele u situaciju da radimo stvari ponekad koje nam ne pripadaju. Ovo nije bio plan i nikada nijednog protivnika ne možeš da pobediš u jednoj četvrtini. Mi smo vrlo loše otvorili i previše solirali, previše individualnih akcija. O tome naravno moramo da pričamo, ne može tako da se igra", rekao je Obradović na konferenciji za novinare. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Baskonije sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15,
