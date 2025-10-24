Rusi reagovali na optužbe Litvanije: Leteli smo iznad Kalinjingradske oblasti, nismo povredili granice drugih država

Ruski lovci Su-30 su danas izvodili planirane trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti, nije bilo odstupanja od njihove rute niti kršenja državnih granica drugih zemalja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. "Ruski borbeni avioni Su-30 izvršili su planirane trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti.

Letovi su sprovedeni u strogom poštovanju Pravila korišćenja vazdušnog prostora iznad teritorije Ruske Federacije. Letelice nisu skrenule sa svoje rute leta niti su povredile granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Vojska Litvanije prethodno je saopštila da su dva ruska vojna aviona ušla danas u vazdušni prostor Litvanije na oko 18 sekundi. Dva aviona, lovac Su-30 i tanker za dopunu goriva Il-78,