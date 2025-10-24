Ruski lovci vršili trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti: Oglasilo se rusko ministarstvo odbrane o dronovima u Litvaniji: "Nismo povredili granice drugih država"

Blic pre 42 minuta
Ruski lovci vršili trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti: Oglasilo se rusko ministarstvo odbrane o dronovima u Litvaniji: "Nismo povredili granice drugih država"

Ruski lovci Su-30 su danas izvodili planirane trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti, nije bilo odstupanja od njihove rute niti kršenja državnih granica drugih zemalja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Dana 23. oktobra ove godine, ruski borbeni avioni Su-30 izvršili su planirane trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti. Letovi su sprovedeni u strogom poštovanju Pravila korišćenja vazdušnog prostora iznad teritorije Ruske Federacije. Letelice nisu skrenule sa svoje rute leta niti su povredile granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Vojska Litvanije prethodno je saopštila da su dva ruska
