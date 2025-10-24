Šta je hteo da poruči? Kodi Miler se oglasio dan posle pobede nad Baskonijom i na srpskom jeziku ostavio misterioznu poruku - društvene mreže se usijale!

Samo dan nakon što je Crvena zvezda upisala i četvrtu uzastopnu pobedu u Evroligi, savladavši Baskoniju rezultatom 90:72, društvene mreže „gore“ zbog objave Kodija Miler-Mekintajera.

Bek crveno-belih blistao je protiv Španaca, za 28 minuta na parketu ubacio je 20 poena, dodao četiri asistencije i dva skoka, potvrdivši još jednom da je trenutno jedan od ključnih igrača u timu Saše Obradovića. Kodi je dan kasnije na platformi „X“ objavio poruku na srpskom jeziku, u kojoj se samog sebe najverovatnije simbolično nazvao „vukom", aludirajući na poznatu poslovicu. - Mi o vuku, a vuk na vrata - napisao je košarkaš Zvezde.