Haos u Areni: Potukli se navijači Partizana (Video)

Košarkaši Partizana igraju meč 6. kola Evrolige protiv ekipe Pariza, a tokom druge deonice dogodio se incident na tribinama.

Naime, na južnoj tribini je došlo do međusobnog koškanja najvatrenijih pristalica crno-belih. Srećom, nije došlo do većih nereda, sve se ubrzo smirilo, a dešavanja na tribinama nisu uticala na ona na terenu. Izabranici Željka Obradović igraju egal meč sa francuskim timom, a rezultat na poluvremenu je 46:48. Pogledajte kako se sve odigralo: BONUS VIDEO: