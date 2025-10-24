Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 31. oktobra

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 31. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 193 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 177 dinara za litar, javlja Danas.

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 192 dinara po litru, a benzina 176 dinara po litru, podseća Danas. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dinar po litru. Podsećamo, Vlada Srbije donela je u julu uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara. Isto toliko iznosi i maksimalna cena benzina evropremijum BMB 95.