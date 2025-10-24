Obaveza zimskih guma i dodatne opreme u Srbiji od 1. novembra do 1. aprila

Naslovi.ai pre 1 sat
Obaveza zimskih guma i dodatne opreme u Srbiji od 1. novembra do 1. aprila

Vozači moraju imati četiri zimske gume i dodatnu zimsku opremu, uključujući lance za sneg, prema Zakonu i savetima AMSS.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači u Srbiji su obavezni da od 1. novembra do 1. aprila imaju sve četiri zimske gume na vozilu, ne samo na pogonskim točkovima. N1 Info Sputnik Radio 021

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apeluje na vozače da iskoriste povoljne vremenske uslove za zamenu guma i pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici. Dnevnik Blic Alo

AMSS podseća da šara na zimskim gumama mora biti minimalno četiri milimetra, a preporučuje i dodatnu opremu poput lanaca i kompleta prve pomoći za bezbednu vožnju u zimskim uslovima. Jovica Mitić iz AMSS savetuje da se u gepeku obavezno nalaze lanci za sneg, pored standardne opreme, kako bi se izbegle kazne. Ist media Euronews

