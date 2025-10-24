AMSS: Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme

RTK pre 1 sat
AMSS: Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme
Vozači u našoj zemlji se pripremaju za zamenu letnjih guma zimskim pneumaticima jer je obaveza da na automobilima, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, imaju sve četiri zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) stiže apel vozačima da iskoriste ove povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici. „Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila u
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Od 1. novembra obavezne zimske gume na vozilu

Od 1. novembra obavezne zimske gume na vozilu

Ist media pre 24 minuta
Vozači, spremite se! Od 1. novembra ovo je obavezno: Oglasili se iz AMSS, ako ne poštujete propise, slede kazne

Vozači, spremite se! Od 1. novembra ovo je obavezno: Oglasili se iz AMSS, ako ne poštujete propise, slede kazne

Blic pre 1 sat
Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Glas Zaječara pre 1 sat
Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Vesti online pre 1 sat
Vozači prete vam kazne ako ne uradite ovo Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, a evo šta je obavezno od 1. novembra

Vozači prete vam kazne ako ne uradite ovo Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, a evo šta je obavezno od 1. novembra

Dnevnik pre 1 sat
Obavezne zimske gume od 1. novembra: Pripremite svoje vozilo za zimu

Obavezne zimske gume od 1. novembra: Pripremite svoje vozilo za zimu

Radio 021 pre 2 sata
Vozači, ovo je datum kada morate da imate zimske gume Oglasio se AMSS, poslali su bitno upozorenje

Vozači, ovo je datum kada morate da imate zimske gume Oglasio se AMSS, poslali su bitno upozorenje

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Studenti danas u 14h ispred Opštine Inđija, traže smeštaj pešaka

Studenti danas u 14h ispred Opštine Inđija, traže smeštaj pešaka

Mašina pre 49 minuta
Beograd ostaje pokrenuo peticiju protiv nezakonitog nadzora nad decom i „sumnjivog“ obezbeđenja u školama

Beograd ostaje pokrenuo peticiju protiv nezakonitog nadzora nad decom i „sumnjivog“ obezbeđenja u školama

Mašina pre 9 minuta
Posle dočeka studenata, protest: Valjevski gimnazijalci pozvali na skup protiv policijske brutalnosti

Posle dočeka studenata, protest: Valjevski gimnazijalci pozvali na skup protiv policijske brutalnosti

Mašina pre 29 minuta
Zbog hakerskog napada privremeno nedostupan X nalog N1 Srbija

Zbog hakerskog napada privremeno nedostupan X nalog N1 Srbija

N1 Info pre 33 minuta
DUNP: Nastava za zimski semestar počinje 3. novembra

DUNP: Nastava za zimski semestar počinje 3. novembra

N1 Info pre 44 minuta