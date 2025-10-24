Obaveza zimskih guma u Srbiji od 1. novembra do 1. aprila i apel AMSS za pravovremenu pripremu vozila

Naslovi.ai pre 1 sat
Obaveza zimskih guma u Srbiji od 1. novembra do 1. aprila i apel AMSS za pravovremenu pripremu vozila

Vozači u Srbiji moraju imati četiri zimske gume tokom zime, AMSS savetuje da se pripreme iskoriste dok su vremenski uslovi povoljni.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači u Srbiji su obavezni da od 1. novembra do 1. aprila imaju sve četiri zimske gume na vozilu, ne samo na pogonskim točkovima. N1 Info Sputnik Radio 021

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apeluje na vozače da iskoriste povoljne vremenske uslove za zamenu guma i pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici. Dnevnik Blic Alo

AMSS podseća da šara na zimskim gumama mora biti minimalno četiri milimetra, a preporučuje i dodatnu opremu poput lanaca i kompleta prve pomoći za bezbednu vožnju u zimskim uslovima. Ist media

Povezane vesti »

Od 1. novembra obavezne zimske gume

Od 1. novembra obavezne zimske gume

Jugmedia pre 40 minuta
Od 1. novembra obavezne zimske gume na vozilu

Od 1. novembra obavezne zimske gume na vozilu

Ist media pre 1 sat
AMSS: Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme

AMSS: Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme

RTK pre 2 sata
Vozači, spremite se! Od 1. novembra ovo je obavezno: Oglasili se iz AMSS, ako ne poštujete propise, slede kazne

Vozači, spremite se! Od 1. novembra ovo je obavezno: Oglasili se iz AMSS, ako ne poštujete propise, slede kazne

Blic pre 2 sata
Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Glas Zaječara pre 2 sata
Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Vesti online pre 3 sata
Vozači prete vam kazne ako ne uradite ovo Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, a evo šta je obavezno od 1. novembra

Vozači prete vam kazne ako ne uradite ovo Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, a evo šta je obavezno od 1. novembra

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Halačeva: Oko 20 odsto IT stručnjaka u Srbiji su žene

Halačeva: Oko 20 odsto IT stručnjaka u Srbiji su žene

Beta pre 4 minuta
Još jedna grupa studenata iz Novog Pazara krenula peške za Novi Sad

Još jedna grupa studenata iz Novog Pazara krenula peške za Novi Sad

Glas Šumadije pre 15 minuta
Oglasili se roditelji Devete gimnazije nakon što je Dejan Vuk Stanković raspustio Školski odbor i uveo prinudnu upravu

Oglasili se roditelji Devete gimnazije nakon što je Dejan Vuk Stanković raspustio Školski odbor i uveo prinudnu upravu

Nova pre 10 minuta
Kako su propali milioni evra na računu Instituta za majku i dete: Novi sterilni blok nije ni započet, u banci matičnih ćelija…

Kako su propali milioni evra na računu Instituta za majku i dete: Novi sterilni blok nije ni započet, u banci matičnih ćelija – magacin

Nova pre 15 minuta
Obeležavanje 850 godina od rođenja Svetog Save

Obeležavanje 850 godina od rođenja Svetog Save

Vesti online pre 20 minuta