Predsednik Ekvadora tvrdi: Hteli su da me otruju čokoladom i džemom sa toksičnim hemikalijmaa

Predsednik Ekvadora Danijel Noboa izjavio je da je neko pokušao da ga otruje čokoladom i džemom koji su u sebi imali toksične hemikalije, a koje je dobio na jednom javnom događaju.

Ovo je druga tužba koju je vlada podnela za pokušaj ubistva predsednika, usred intenzivnih protesta autohtonih naroda protiv njegove politike. Prisustvo ova tri hemijska jedinjenja „u visokim koncentracijama ne može biti nenamerno“, rekao je Noboa u intervjuu za američku televizijsku mrežu CNN. „Podneli smo žalbu, predstavili smo dokaze – koncentraciju tri hemikalije“ u slatkišima, dodao je predsednik. Početkom oktobra, ekvadorska vlada je tvrdila, iako to nije