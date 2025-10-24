Kragujevac: U petak uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava

Kragujevac: U petak uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava

im za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Sektora za vanredne situacije MUP-a, u petak, 24. oktobra, izvršiće preuzimanje, transport i uništavanje NUS-a pronađenog na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga.

Reč je o 1 ručnoj bombi M 75 i 110 komada puščane municija kalibra 7.62 mm, koji su preuzeti 29. septembra, u domaćinstvu u selu Vlakča. Takođe, biće uništen i artiljerijski projektil kalibra 105 mm, pronađen 14. oktobra, u kući u naselju Aerodrom. Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva „Kormanput“ d.o.o. Korman, na lokaciji „Straževica“ u selu Gradac, opština Batočina.
