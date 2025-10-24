De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

RTS pre 8 minuta
De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je u četvrtfinalu pobedio Italijana Matea Beretinija rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:4).

Meč je trajao sat i 45 minuta. De Minor je sedmi teniser sveta, dok je Beretini 59. na ATP listi. Australijski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Italijana Janika Sinera i Aleksandra Bublika iz Kazahstana. Nemački teniser Aleksandar Zverev prošao je u polufinale, pošto mu je Holanđanin Talon Grikspor predao meč bez borbe. Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Italijana Lorenca Muzetija i Francuza Korentana Mutea. ATP
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

De Minor u polufinalu turnira u Beču

De Minor u polufinalu turnira u Beču

Sportski žurnal pre 3 minuta
Tamo ga čekaju siner ili bublik! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!

Tamo ga čekaju siner ili bublik! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!

Kurir pre 18 minuta
Benčič u polufinalu turnira u Tokiju

Benčič u polufinalu turnira u Tokiju

Sportske.net pre 17 minuta
Benčić u polufinalu turnira u Tokiju

Benčić u polufinalu turnira u Tokiju

Sportski žurnal pre 57 minuta
Izgubila prvi set, pa posle preokreta pobedila Muhovu! Benčič se plasirala u polufinale turnira u Tokiju

Izgubila prvi set, pa posle preokreta pobedila Muhovu! Benčič se plasirala u polufinale turnira u Tokiju

Kurir pre 1 sat
Benčić posle preokreta u polufinalu Tokija

Benčić posle preokreta u polufinalu Tokija

B92 pre 2 sata
Aleksandra Krunić nastavlja pohod ka tituli! U paru sa Anom Danilinom stigla do polufinala turnira u Tokiju!

Aleksandra Krunić nastavlja pohod ka tituli! U paru sa Anom Danilinom stigla do polufinala turnira u Tokiju!

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaBečATP turnirKazahstan

Sport, najnovije vesti »

Loš glas daleko se čuje: “Novak Đoković – neprijatelj broj 1 u Srbiji”

Loš glas daleko se čuje: “Novak Đoković – neprijatelj broj 1 u Srbiji”

Danas pre 23 minuta
Blekiju je pao kamen sa srca: „Iza nas je težak period!“

Blekiju je pao kamen sa srca: „Iza nas je težak period!“

Hot sport pre 3 minuta
De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

RTS pre 8 minuta
Jošilo: Test karaktera protiv šampiona ABA lige

Jošilo: Test karaktera protiv šampiona ABA lige

Morava info pre 17 minuta
Barsa bez jednog od najboljih igrača pred El Klasiko

Barsa bez jednog od najboljih igrača pred El Klasiko

Sport klub pre 17 minuta