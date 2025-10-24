Beč: De Minor i Zverev u polufinalu

Australijanac eliminisao Italijana Matea Beretinija

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Italijana Matea Beretinija rezultatom 6:1, 7:6 (7:4). Meč je trajao sat i 45 minuta. De Minor je sedmi teniser sveta, dok je Beretini 59. na ATP listi. Australijski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Italijana Janika Sinera i Aleksandra Bublika iz Kazahstana. Nemački teniser Aleksandar Zverev prošao je u polufinale, pošto