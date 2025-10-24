Beč: De Minor i Zverev u polufinalu

Sportski žurnal pre 45 minuta
Beč: De Minor i Zverev u polufinalu

Australijanac eliminisao Italijana Matea Beretinija

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Italijana Matea Beretinija rezultatom 6:1, 7:6 (7:4). Meč je trajao sat i 45 minuta. De Minor je sedmi teniser sveta, dok je Beretini 59. na ATP listi. Australijski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Italijana Janika Sinera i Aleksandra Bublika iz Kazahstana. Nemački teniser Aleksandar Zverev prošao je u polufinale, pošto
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Beč - De Minor u polufinalu

Beč - De Minor u polufinalu

Sportske.net pre 49 minuta
De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

RTS pre 1 sat
Benčič u polufinalu turnira u Tokiju

Benčič u polufinalu turnira u Tokiju

Sportske.net pre 1 sat
Tamo ga čekaju siner ili bublik! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!

Tamo ga čekaju siner ili bublik! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!

Kurir pre 1 sat
"Demon" čeka Sinera, Zverev se nije ni oznojio

"Demon" čeka Sinera, Zverev se nije ni oznojio

B92 pre 1 sat
Još dva koraka do titule: Srpska teniserka gazi na turniru u Tokiju

Još dva koraka do titule: Srpska teniserka gazi na turniru u Tokiju

Večernje novosti pre 1 sat
Benčić u polufinalu turnira u Tokiju

Benčić u polufinalu turnira u Tokiju

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaBečATP turnirKazahstan

Sport, najnovije vesti »

Marakana ide na prodaju

Marakana ide na prodaju

Danas pre 50 minuta
Od Istanbula se sve promenilo, Zvezda u najboljoj evroligaškoj formi

Od Istanbula se sve promenilo, Zvezda u najboljoj evroligaškoj formi

Sportske.net pre 9 minuta
Preminuo nekadašnji ministar sporta Velizar Đerić

Preminuo nekadašnji ministar sporta Velizar Đerić

Vesti online pre 30 minuta
Ogromni problemi za Efes: Još jedan centar van terena!

Ogromni problemi za Efes: Još jedan centar van terena!

Hot sport pre 5 minuta
Interesantan transfer: Bivši trener Zvezde doveo Dina Radončića!

Interesantan transfer: Bivši trener Zvezde doveo Dina Radončića!

Hot sport pre 35 minuta