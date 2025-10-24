Bublik pravio šou, Siner prošao u polufinale VIDEO

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale turnira u Beču pobedom protiv Aleksandera Bublika.

Siner je u četvrtfinalu Beča savladao Bublika sa 2-0 u setovima, posle sat i 18 minuta borbe – 6:4, 6:4. Drugu pobedu zaredom bez izgubljenog seta ostvario je Italijan protiv Kazahstanca, posle šokantnog raspleta u Haleu ranije ove godine, pa je H2H sada 6-2 u njegovu korist. Bublik je pokušavao da izbaci Sinera iz ritma na razne načine, pa tako i jednim savršenim servisom ispod ruke. Na njegovu žalost, to mu nije pomoglo. Siner je odigrao izuzetan meč, pogotovo na