Marina Maljković nije više selektorka reprezentacije Srbije

Marina Maljković nije više selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije, saopštio je Košarkaški savez.

Nakon muške, gde je Dušan Alimpijević nedavno nasledio Svetislava Pešića, promena na čelu stručnog štaba desiće se i u ženskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije. Posle 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017, Marina Maljković, dosadašnja selektorka ženske seniorske reprezentacije Srbije, sporazumno je raskinula ugovor sa Košarkaškim savezom (KSS). Tako će srpske košarkašice u novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo ući sa novim selektorom. Marina