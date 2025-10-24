Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa selektorkom ženske reprezentacije Srbije Marinom Maljković.

Kako se navodi na sajtu KSS, posle 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017, Maljković više neće voditi košarkašice Srbije. Maljković je izjavila da je vreme da se ukaže šansa novim ljudima koji će započeti ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. "Nisam pretplaćena na mesto selektorke košarkašica Srbije. Svoje znanje i energiju trenutno maksimalno usmeravam na građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji, koji treba da predstavljaju