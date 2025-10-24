Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa selektorkom ženske seniorske reprezentacije Marinom Maljković. „Svakako da nije prijatna vest kada vam simbol ženske košarke u našoj zemlji kaže da odlazi sa mesta selektorke.

Trenutna situacija nalaže da pored muške, koju je preuzeo Dušan Alimpijević, imamo novo lice i na poziciji selektora ženske reprezentacije. Okrećemo novi list, ulazimo u novi ciklus kvalifikacija i u narednom periodu ćemo odlučiti o tome ko će biti Marinin naslednik. Marini se zahvaljujemo na iskrenom i poštenom odnosu, a pre svega na svim uspesima i medaljama koje je donela našoj zemlji i našem Savezu“, naveo je predsednik KSS-a Nebojša Čović. Medalje osvojene sa