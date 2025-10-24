U Srbiji danas promenljivo i svežije, temperature do 20 stepeni

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji se očekuje promeljivo svežije vreme, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Temperature će se kretati u rasponu od osam do 20 stepeni. U Novom Sadu se ujutru očekuje prestanak kiše i delimično razvedravanje, tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 stepeni.
