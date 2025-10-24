Promenljivo i svežije vreme u Srbiji, posle podne prolazna kiša i lokalni pljuskovi

U Srbiji će danas biti promenljivo i svežije vreme, posle podne i uveče sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od osam stepeni do 16 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje delimično razvedravanje, a tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i kratkotrajnim