Rastu cene goriva: Evrodizel 193 dinara, benzin 177 dinara za litar

Serbian News Media pre 45 minuta
Rastu cene goriva: Evrodizel 193 dinara, benzin 177 dinara za litar

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 31. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 193 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 177 dinara za litar.

Dizel i benzin biće skuplji za po dinar po litru jer je cena evrodizela iznosila 192 dinara po litru, a benzina 176 dinara po litru. Vlada Srbije donela je u julu uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara, koliko iznosi i maksimalna cena benzina evropremijum BMB 95.
