Jago: ''Kad sam srećan i kad se smejem, mogu velike stvari da uradim!''

Osim pobede nad Baskonijom (90:72), navijače Crvene zvezde može da raduje i dobra partija često osporavanog plejmejkera Jana dos Santosa koji je za oko 15 minuta u igri upisao deset poena.

Posle meča izneo je svoje prve utiske u razgovoru sa novinarima. ''Osećamo se veoma, veoma dobro, puni smo samopouzdanja. Trenirali smo za ovo, igramo zbog ovoga. Reagovali smo i zaigrali drugačije nego u prvom poluvremenu, što pokazuje da možemo da pronađemo rešenje i pobedimo i kada stvari ne idu kako treba''. Kako se osećaš nakon povratka iz Brazila u novi tim? Jesi li pronašao svoju ulogu? ''Veoma sam, veoma srećan. Mislim da ovde već imam svoju istoriju i