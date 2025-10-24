Miler-Mekintajer na čistom srpskom oduševio navijače Zvezde: "Mi o vuku..."

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Baskonije sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14), u utakmici šestog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 20 poena, uz četiri asistencije, poen manje je postigao Džordan Nvora, uz sedam skokova i šest asistencija, dok su po 12 poena upisali Čima Moneke (osam skokova) i Nikola Kalinić (četiri skoka). Nova odlična partija Miler-Mekintajera obradovala je navijače “crveno-belih”, a reprezentativac Bugarske se zanimljivom objavom na društvenoj mreži “X” obratio svojim pratiocima jednom čuvenom srpskom izrekom. “Mi