Miler-Mekintajer na čistom srpskom oduševio navijače Zvezde: "Mi o vuku..."

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Miler-Mekintajer na čistom srpskom oduševio navijače Zvezde: "Mi o vuku..."

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Baskonije sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14), u utakmici šestog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 20 poena, uz četiri asistencije, poen manje je postigao Džordan Nvora, uz sedam skokova i šest asistencija, dok su po 12 poena upisali Čima Moneke (osam skokova) i Nikola Kalinić (četiri skoka). Nova odlična partija Miler-Mekintajera obradovala je navijače “crveno-belih”, a reprezentativac Bugarske se zanimljivom objavom na društvenoj mreži “X” obratio svojim pratiocima jednom čuvenom srpskom izrekom. “Mi
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Desi se i Jokiću da podbaci: "Moram da se adaptiram" VIDEO

Desi se i Jokiću da podbaci: "Moram da se adaptiram" VIDEO

B92 pre 2 minuta
Šta je hteo da poruči? Kodi Miler se oglasio dan posle pobede nad Baskonijom i na srpskom jeziku ostavio misterioznu poruku -…

Šta je hteo da poruči? Kodi Miler se oglasio dan posle pobede nad Baskonijom i na srpskom jeziku ostavio misterioznu poruku - društvene mreže se usijale!

Kurir pre 1 sat
Nvora na samom vrhu - Zvezdaši pohvalili Kalinića i Kodija

Nvora na samom vrhu - Zvezdaši pohvalili Kalinića i Kodija

B92 pre 1 sat
Misteriozna poruka Miler-Mekintajera

Misteriozna poruka Miler-Mekintajera

B92 pre 1 sat
Novak Đoković ima broj jedan fana iz nigerije: Nvora se ponovo oglasio u vezi Srbina!

Novak Đoković ima broj jedan fana iz nigerije: Nvora se ponovo oglasio u vezi Srbina!

Hot sport pre 2 sata
Tragičar Jokić otvorio dušu posle bolnog poraza i žestokih kritika! Imao je jasnu poruku za sve: "Uvek bih to uradio!"

Tragičar Jokić otvorio dušu posle bolnog poraza i žestokih kritika! Imao je jasnu poruku za sve: "Uvek bih to uradio!"

Kurir pre 2 sata
Sezona je tek počela, a Jokić je već izjednačio neverovatan rekord! Promašio je šut za pobedu i postao tragičar, ali je uspeo…

Sezona je tek počela, a Jokić je već izjednačio neverovatan rekord! Promašio je šut za pobedu i postao tragičar, ali je uspeo nešto spektakularno!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBugarskaBeogradska ArenaEvroligaNikola Kalinić

Sport, najnovije vesti »

Loš glas se daleko čuje: “Novak Đoković – neprijatelj broj 1 u Srbiji”

Loš glas se daleko čuje: “Novak Đoković – neprijatelj broj 1 u Srbiji”

Danas pre 22 minuta
Vučić: Angažovanje, energičnost i ljubav Đerića prema Srbiji ostaviće trajni trag

Vučić: Angažovanje, energičnost i ljubav Đerića prema Srbiji ostaviće trajni trag

RTV pre 16 minuta
Koliko Fernando zarađuje u Realu i šta može da dobije u Partizanu

Koliko Fernando zarađuje u Realu i šta može da dobije u Partizanu

Sport klub pre 25 minuta
Ovakva Zvezda će protiv Lila završiti kao Boateng protiv Mesija

Ovakva Zvezda će protiv Lila završiti kao Boateng protiv Mesija

Sportske.net pre 46 minuta
Crno-beli brane neosvojivu tvrđavu – Pariz u areni Partizan dočekuje prošlogodišnju senzaciju Evrolige.

Crno-beli brane neosvojivu tvrđavu – Pariz u areni Partizan dočekuje prošlogodišnju senzaciju Evrolige.

Hot sport pre 31 minuta