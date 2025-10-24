Voša pregazila Napredak, Ranđelovićev het-trik asistencija!

Fudbaleri Vojvodine upisali su novu pobedu u Super ligi, pošto su danas u gostima savladali Napredak rezultatom 4:1.

Strelci za Vojvodinu bili su Kokanović u 10, Vidosavljević u 14, Kolarević u 19. i Ranđelović u 42. minutu, ali treba istaći da je Ranđelović upisao i het-trik asistencija. Napredak je prvi pripretio, u sedmom minutu domaći su imali veliku šansu, ali je Rosić sjajno zaustavio pokušaj Bastajića sa peterca, a potom i Bogdanovskog. Već u 10. minutu Voša je uzvratila i odmah povela, Kokanović je prihvatio loptu i sa nekih 25 metara pogodio po zemlji za 0:1. Samo četiri