Jokićev tripl-dabl, Nikolin Denver izgubio u drami od Voriorsa: Gordonovih 50 nedovljno, zapalio se Kari!

Vratila se NBA liga, a od jutros na terene najjačeg takmičenja sveta vratio se najbolji pojedinac u ovom sportu - Nikola Jokić, koji je se na parketu našao prvi put još od bolnog poraza u osmini finala Eurobasketa od reprezentacije Finske.

Protivnik Denver Nagetsa bili su Golden Stejt Voriorsi, koji su već imali premijernu utakmicu u novoj sezoni i slavili su protiv Los Anđeles Lejkersa. Posle velike borbe, nisu uspeli Nagetsi da dođu do trijumfa, te su VOriorsi slavili posle produžetka - 137:131. Utakmica nije počela dobro po Jokića i ekipu, pošto su bili bez ispaljenog metka u prva dva minuta, sa druge strane Grin, Kari, Podziemski i Kuminga napravili su seriju od 10 poena. Srpski centar je