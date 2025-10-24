Peskov se oglasio nakon Putinovih pretnji: "Tramp je jedno rekao... a što se tiče Tomahavka"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da, iako predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp trenutno nije zainteresovan za samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nije isključio mogućnost da se takav sastanak održi u budućnosti. "Da, predsednik Tramp je rekao da je za sada prestao da razmatra održavanje samita.

Međutim, u protekla dva dana je već nekoliko puta ponovio da ne isključuje održavanje takvog samita u budućnosti. Predsednik Putin deli ovaj stav, kao što je i sam rekao juče tokom razgovora sa medijima", rekao je Peskov. Ni jedan ni drugi lider, prema njegovim rečima, ne žele da se sastanu bez jasnih ciljeva i odgovarajuće pripreme, smatrajući da bi bilo "gubljenje vremena" da se okupljaju bez konkretnih pregovaračkih osnovica. Peskov je komentarisao i otkazivanje